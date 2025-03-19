Охоту раньше обычных сроков разрешат в двух районах Тульской области
В двух районах Тульской области охотничий сезон начнется раньше обычных сроков. Правила охоты скорректировал губернатор Дмитрий Миляев. Это было сделано после обращений охотников и представителей охотничьих угодий.
Как поясняет ТСН24, Арсеньевский и Белевский районы официально включили в южную климатическую зону. Таким образом, охотники смогут раньше традиционных сроков приступить к промыслу. Сезон охоты на боровую дичь в этих районах стартует с последней пятницы марта, а на водоплавающую дичь — с последней субботы марта.
В региональном министерстве сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии посоветовали охотникам заранее подготовить документы и изучить правила.
Ранее, 18 марта, сообщалось, что комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области утвердил сроки весенней охоты. Сезон продлится с 5 апреля по 10 мая.