В Курской области дрон ВСУ нанес удар по зданию хомутовской больницы

В Курской области FPV-дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал здание хомутовской центральной районной больницы. Об этом 19 марта рассказал врио главы региона Александр Хинштейн.

«В результате атаки посечены фасад здания и остекление первого и второго этажей. Слава богу, погибших и пострадавших нет!» — указано в сообщении в его Telegram-канале.

Хинштейн также призвал граждан не возвращаться в приграничье до тех пор, пока там не станет полностью безопасно.

Врио главы региона 18 марта сообщил об ударе беспилотника ВСУ по зданию образовательного учреждения. Из-за этого на территории школы произошло возгорание. Согласно предварительным данным, погибших и пострадавших не обнаружено.