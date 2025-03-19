С прошлого года охват YouTube сократился вдвое

Среднесуточный охват YouTube сократился вдвое с прошлого года. Об этом свидетельствуют данные российского медиаисследования. На момент февраля 2025 года показатель составил 23 млн человек. Среднемесячный охват видеохостинга также снизился до 14 млн человек.

Сейчас топ-5 популярных медиаресурсов в России возглавляет «Яндекс». Его месячный охват составляет 102 млн человек. По данным исследования медиарынка страны, второе место занимает Google. Его ежемесячная аудитория составляет 101 млн человек. На третьем месте WhatsApp, принадлежащий компании Мета, которая признана экстремистской и запрещена в России. Охват мессенджера оказался на уровне 97 млн человек. Социальная сеть «ВКонтакте» занимает четвертую строчку рейтинга по аудитории за месяц с показателем 93 млн человек. Замыкает пятерку лидеров Telegram. У него 90 млн человек каждый месяц, сообщает телеканал «Известия».

Падение охватов YouTube делает его менее привлекательным для блогеров. Видеохостинг может сохранить ядро аудитории в бизнесе, образовании. Массовый развлекательный сегмент сейчас ищет другие площадки. Ждать полного возвращения аудитории на YouTube не стоит, отметили в Союзе журналистов России. В последнее время в РФ идет упор на развитие своих площадок.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.