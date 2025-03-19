В ЯНАО мигрантам запретят работать в образовании и здравоохранении
На Ямале вводятся новые ограничения на работу мигрантов. Цель — укрепление безопасности региона. Соответствующее поручение губернатор Дмитрий Артюхов дал департаменту региональной безопасности и правоохранительным органам.
Речь идет в том числе о запрете на работу мигрантов в сфере образования и здравоохранения. С 2024 года в ЯНАО действует запрет на работу мигрантов в сфере транспорта.
Кроме того, за последние пять лет власти увеличили в семь раз количество камер видеонаблюдения. В конце 2025 года должны подключить еще 1 тыс. камер.
По словам главы Ямала, которые приводит ИА «Ура.ру», развитие системы видеонаблюдения уже оправдало себя: значительно выросло количество раскрываемых преступлений. Власти учитывают беспокойство жителей высоким процентом мигрантов в рабочей среде.
Ранее, 14 марта, Рособрнадзор утвердил минимальное количество баллов для успешной сдачи тестирования по русскому языку детьми мигрантов. Три балла будут подтверждать соответствие требованиям уровню знания русского языка. Тестирование начнется с 1 апреля 2025 года и будет проходить для поступающих в школы с 1-го по 11-й класс.