День Победы в Крыму пройдет без салютов и массовых мероприятий

В Крыму не будут запускать салюты во время празднования Дня Победы в текущем году. Крупных публичных мероприятий также не планируется, заявил глава республики Сергей Аксенов.

«Всё, что касается внешних форм проявления уважения — это будет достигнуто после того, как мы дойдем до окончания и достижения цели специальной военной операции», — сказал Аксенов в эфире телеканала «Россия 24», его цитату приводит ИА SevastopolMedia.

Как подчеркнул глава Крыма, в условиях проведения СВО нет надобности делать людей заложниками политической ситуации и пугать громкими звуками. Празднование 9 Мая пройдет так же, как и в прошлом году.

В 2025 году 9 мая отмечается 80 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием войны.

По случаю годовщины «Известия» запустили спецпроект «80 дней до Победы». В рамках него публикуются статьи «Известий» времен войны, полный список которых можно найти в электронном архиве.