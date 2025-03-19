Мирный житель Каховки Херсонской области пострадал при обстреле ВСУ

Мирный житель пострадал в Каховке Херсонской области при обстреле города со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 19 марта сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«В результате киевской агрессии пострадал 60-летний житель Каховки. С осколочными ранениями правой ноги он госпитализирован в районную больницу», — написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо также отметил, что в результате атаки была повреждена линия электропередачи (ЛЭП) в Горностаевском округе, в связи с этим отключено электричество в поселках Заводовка и частично в Горностаевке. На месте происшествия работает оперативная бригада.

Кроме того, губернатор сообщил о взрыве боеприпаса, сброшенного с дрона ВСУ, в селе Таврия. Это привело к повреждению крыши жилого дома.

Он добавил, что украинские силы также атаковали беспилотниками города Алешки, Голую Пристань, Новую Каховку, Таврийск, поселки Горностаевка, Днепряны, а также села Малая Лепетиха, Масловка, Новые Лагеря и Тополевка.

15 марта в результате атаки ВСУ на город Алешки и село Первомаевка в Херсонской области погибли двое мирных жителей, еще три человека получили ранения. Пострадавших госпитализировали в местную больницу.