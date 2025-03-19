Доходы от годовых депозитов снизились в среднем до 19,25%

Доходы от годовых депозитов снизились в среднем до 19,25%

2025-03-19T10:43:07+03:00

2025-03-19T11:11:03+03:00

2025-03-19T11:03:18+03:00

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