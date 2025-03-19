Доходы от годовых депозитов снизились в среднем до 19,25%
Сберегательные продукты остаются привлекательными для россиян, утверждают эксперты. Доходность депозитов зависит от ключевой ставки Центробанка. Сейчас базовая ставка регулятора составляет 21%. Тем не менее прибыль от вкладов на срок от трех до 12 месяцев упала ниже 20%, сообщает телеканал «Известия».
Доходы от годовых депозитов снизились в среднем до 19,25%.
Банки уменьшают процентные условия, ожидая падения ключевой ставки. Финансисты предсказывают смягчение политики ЦБ во второй половине года. После этого прибыльность депозитов может опуститься до 17–18%.
К концу года доходы по вкладам способны упасть до 12–15%. Таким образом, сейчас еще можно зафиксировать высокий доход по вкладу. Максимальные ставки в крупных банках пока достигают 23%.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.