На карте Ставрополья отметили 42 очага аварийности

Автоинспекторы отметили на карте Ставропольского края 42 очага аварийности. Это места, где чаще всего происходят ДТП, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции в среду, 19 марта.

Больше всего аварийных мест — 10 очагов — зафиксировали в Ставрополе и на территории группы курортов Кавказских Минеральных Вод (12 очагов). В Шпаковском районе поставили шесть меток на карте, в Кочубеевском — четыре.

Как пояснили в ведомстве, чаще всего места концентрации автомобильных аварий возникают из-за нарушений правил дорожного движения, плотности машинопотока и проблем с транспортной инфраструктурой.

По информации ИА StavropolMedia, инспекторы направили собственникам дорог предложения по устранению первопричин аварийности.

Ранее «Известия» писали, что в России могут запретить продажу заглушек для автомобильных ремней безопасности, а также различных накладок и адаптеров для них. Одновременно с этим в Госдуме планируют значительно увеличить штраф за непристегнутый ремень.