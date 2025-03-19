Пленный боевик ВСУ рассказал о совете инструктора сдаться в плен ВС РФ

Пленный боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Конограй рассказал, что сдаться в плен российской армии ему посоветовал инструктор по тактической медицине. Видео распространило 19 марта Минобороны РФ.

Конограй сообщил, что после медицинской комиссии его сразу направили в областной военкомат, а затем отправили в Гвардейское для обучения.

«По тактической медицине был учитель. И он нам объяснил просто. Говорит: пацаны, если попадетесь, лучше сдайтесь сразу, нормально в плен. Не все русские, говорит, плохие пацаны», — сказал Конограй.

Когда к ним приблизились российские войска, Конограй заявил своим сослуживцам, что не собирается стрелять и готов сдаться.

«Мы вылезли рано утром. Уже слышали, что к нам приближаются русские. А я говорю с пацаном: смотрите, я стрелять не собираюсь. В плен сдаваться, ну, я готов. И мы без единого выстрела, мы просто подождали, пока к нам подошли русские. Позвали, сказали, что мы, например, сдаемся. Они, кстати, на это отреагировали очень даже нормально», — отметил пленный ВСУ.

Также Конограй упомянул, что полгода назад его пытались мобилизовать, но ему удалось договориться за＄2,5 тыс., чтобы избежать отправки на фронт. Позже его задержали сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК), отвезли в другой призывной пункт и отправили в Курскую область.

По его словам, отношения с командованием на позиции были сложными из-за неадекватного поведения старших офицеров. Сбежать оттуда он не мог, так как это могло привести к отправке в батальон «Скала», которые «посылают людей на убой».

14 марта пленный военнослужащий ВСУ Михаил Белов рассказал, что минометчики украинской армии обстреливают позиции собственных товарищей. Кроме того, он сообщил, что украинское командование угрожало его подразделению расправой в случае сдачи в плен российским войскам. Один из его товарищей с позывным Бобер попытался сбежать и был расстрелян своими же.