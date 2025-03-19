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Пленный боевик ВСУ рассказал о совете инструктора сдаться в плен ВС РФ

Пленный ВСУ Конограй: сдаться мне посоветовал инструктор по тактической медицине
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Фото: Global Look Press/Juan Moreno
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Пленный боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Конограй рассказал, что сдаться в плен российской армии ему посоветовал инструктор по тактической медицине. Видео распространило 19 марта Минобороны РФ.

Конограй сообщил, что после медицинской комиссии его сразу направили в областной военкомат, а затем отправили в Гвардейское для обучения.

«По тактической медицине был учитель. И он нам объяснил просто. Говорит: пацаны, если попадетесь, лучше сдайтесь сразу, нормально в плен. Не все русские, говорит, плохие пацаны», — сказал Конограй.

Когда к ним приблизились российские войска, Конограй заявил своим сослуживцам, что не собирается стрелять и готов сдаться.

«Мы вылезли рано утром. Уже слышали, что к нам приближаются русские. А я говорю с пацаном: смотрите, я стрелять не собираюсь. В плен сдаваться, ну, я готов. И мы без единого выстрела, мы просто подождали, пока к нам подошли русские. Позвали, сказали, что мы, например, сдаемся. Они, кстати, на это отреагировали очень даже нормально», — отметил пленный ВСУ.

Также Конограй упомянул, что полгода назад его пытались мобилизовать, но ему удалось договориться за＄2,5 тыс., чтобы избежать отправки на фронт. Позже его задержали сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК), отвезли в другой призывной пункт и отправили в Курскую область.

По его словам, отношения с командованием на позиции были сложными из-за неадекватного поведения старших офицеров. Сбежать оттуда он не мог, так как это могло привести к отправке в батальон «Скала», которые «посылают людей на убой».

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14 марта пленный военнослужащий ВСУ Михаил Белов рассказал, что минометчики украинской армии обстреливают позиции собственных товарищей. Кроме того, он сообщил, что украинское командование угрожало его подразделению расправой в случае сдачи в плен российским войскам. Один из его товарищей с позывным Бобер попытался сбежать и был расстрелян своими же.

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