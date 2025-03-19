Финансист Мехтиев посоветовал россиянам не гасить ипотеку досрочно

Вместо досрочного погашения ипотеки в 2025 году лучше поместить свободные деньги на депозит. Об этом 19 марта заявил основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев.

Он отметил, что при принятии решения о частичном досрочном погашении ипотеки важно сравнить процентную ставку по кредиту и ставку по депозитам.

«Если ставка по ипотечному кредиту равна 18%, а «свободные» средства можно разместить под 21%, понятно, что «лишние» деньги лучше разместить на депозит. Если ставка по потребительскому кредиту 29%, а депозит можно разместить под 21%, то вряд ли у кого-то возникнет вопрос, куда нести «кровно заработанные», — рассказал он «Газете.Ru».

Эксперт подчеркнул, что данная стратегия актуальна только для частичного досрочного погашения. Он также добавил, что ни один депозит не сможет полностью компенсировать стоимость кредита при полном досрочном погашении. При этом речь идет исключительно о средствах, которые не включены в очередной платеж по погашению долга.

16 марта аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов сообщил, что значительное снижение требований к заемщикам по семейной ипотеке, которое в последнее время активно обсуждают власти, может только привести к росту цен. При этом экономист РЭУ имени Плеханова Юлия Коваленко добавила, что на отдельные объекты цены могут расти еще активнее.