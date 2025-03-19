Bloomberg сообщило о начале суда над экс-губернатором Овсянниковым в Лондоне

Бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, которого подозревают в нарушениях британских санкций, предстал перед судом в Лондоне. Об этом 18 марта сообщили в агентстве Bloomberg.

По данным агентства, Овсянников в 2017 году попал под санкции Евросоюза (ЕС), в 2020-м — Великобритании.

Прокуроры в суде заявили, что экс-губернатор, его жена и брат купили автомобиль Mercedes-Benz и выплатили тысячи фунтов стерлингов за обучение своих детей в частной школе, несмотря на действующие ограничения. Сторона обвинения добавила, что Овсянниковы отрицают вину в этом, так как они не знали о введенных в отношении бывшего губернатора санкциях или о том, что ему нельзя получать финансовую помощь.

Сторона обвинения утверждает, что Овсянников получил британский паспорт в январе 2023 года, предоставив ложные сведения для открытия банковского счета, на который его жена перевела £76 тыс. (около $98,6 тыс.) вскоре после его прибытия в Великобританию.

Ранее, 31 января 2024 года, The Times узнала о задержании экс-губернатора Севастополя Овсянникова в Лондоне. Уточнялось, что у него изъяли наличные деньги: правоохранители подозревали, что они якобы получены незаконно.