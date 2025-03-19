Захарова назвала маразмом обсуждение Британией и ЕС конфискации активов РФ

Обсуждение Великобританией и Евросоюзом (ЕС) конфискации российских активов является маразмом. Об этом 19 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Маразм этой встречи заключается в том, что Британия не является членом Европейского союза, а Европейский союз долгое время разводился с Британией и делил все ущербы и издержки», — сказала она в эфире радио Sputnik.

Дипломат задала вопрос, какое отношение имеют два субъекта, не взаимодействующие друг с другом, к деньгам третьего лица, которое также не связано с ними.

Она также добавила, что в Британии пиратство всегда было легализовано.

18 марта агентство Bloomberg сообщило, что Великобритания и ЕС активизируют обсуждение вопроса о конфискации российских активов. На встрече министра иностранных дел страны Дэвида Лэмми и главы дипломатической службы Евросоюза Каи Каллас будет рассмотрено, как Европа может создать необходимую юридическую и финансовую основу для изъятия российских активов.