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Захарова назвала маразмом обсуждение Британией и ЕС конфискации активов РФ

Захарова: обсуждение Британией и ЕС конфискации активов России является маразмом
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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Обсуждение Великобританией и Евросоюзом (ЕС) конфискации российских активов является маразмом. Об этом 19 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Маразм этой встречи заключается в том, что Британия не является членом Европейского союза, а Европейский союз долгое время разводился с Британией и делил все ущербы и издержки», — сказала она в эфире радио Sputnik.

Дипломат задала вопрос, какое отношение имеют два субъекта, не взаимодействующие друг с другом, к деньгам третьего лица, которое также не связано с ними.

Она также добавила, что в Британии пиратство всегда было легализовано.

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18 марта агентство Bloomberg сообщило, что Великобритания и ЕС активизируют обсуждение вопроса о конфискации российских активов. На встрече министра иностранных дел страны Дэвида Лэмми и главы дипломатической службы Евросоюза Каи Каллас будет рассмотрено, как Европа может создать необходимую юридическую и финансовую основу для изъятия российских активов.

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