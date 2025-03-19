В Приморье спасли дрейфовавшего на льдине детеныша ларги

Сотрудники МЧС России спасли во Владивостоке детеныша ларги, который несколько дней дрейфовал на льдине. Об этом 19 марта сообщило Главное управление (ГУ) МЧС России по региону.

Уточняется, что животное обнаружили на берегу Шаморы, где его выбросило на сушу в обессиленном состоянии.

Согласно данным ведомства, специалисты укутали ларгу теплым одеялом для защиты от холода и связались с реабилитационным центром для морских зверей.

«Сейчас с ним всё в порядке, он находится под наблюдением профессионалов, которые помогут ему восстановиться», — указано в Telegram-канале ГУ МЧС.

В зоопарке Ростова-на-Дону 3 марта произошло возгорание крыши вольера с капибарами. Всех зверей успели эвакуировать в безопасное место, никто из животных не пострадал. Сотрудники МЧС РФ ликвидировали возгорание на 8 кв. м и вынесли из задымленного помещения трех патагонских мар.