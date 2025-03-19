В аэропорту Нижнекамска сняли временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Нижнекамска сняты, сообщил 19 марта представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В аэропорту Нижнекамск (Бегишево) в 07:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», ― указал Кореняко в Telegram-канале.

О введении ограничений на прием и выпуск гражданских воздушных судов в аэропортах Нижнекамска, Казани и Нижнего Новгорода пресс-секретарь Росавиации сообщил ранее в этот день, ограничения впоследствии были сняты.