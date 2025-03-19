«Известия» ознакомились с главными трендами IV Московской недели моды

В столице 18 марта завершилась IV Московская неделя моды. На площадке прошло более 90 показов российских и зарубежных брендов.

Российский столичный подиум вслед за прошедшей в январе 2025 года Неделей высокой моды в Париже сделал отсылки к моде прошлого. Местный бренд Vereja продемонстрировал платья с подолами и кринолином. В одном из таких нарядов в качестве модели появилась Ксения Собчак.

Sergey Sysoev fashion school вывел на подиум рыцарей в кафтанах, дам в пышных юбках на каркасе и с характерными головными уборами. Вдохновением послужили полотна Леонардо да Винчи, Микеланджело и их великих современников.

Бренд Maison Suzanna Bars обратился к Викторианской эпохе и создал готические образы с кружевными вуалями, динамичными манжетами, крупными бантами.

Бренд Alena Musaeva из Волгограда, который известен тягой к фольклору, историзму и самобытности народов, представил в своей коллекции платья с флористическими мотивами, которые сочетались с воротниками горгера, похожими на те, что носили в XVII веке.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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