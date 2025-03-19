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Politico сообщила о требованиях Северной Европы эффективных решений от ЕС по Украине

Politico: страны ЕС пытаются ускорить процесс вступления Украины в союз
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Фото: Global Look Press/Benoit Doppagne
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Страны Северной Европы намерены ускорить процесс потенциального вступления Украины в Евросоюз (ЕС). Об этом 18 марта сообщила газета Politico со ссылкой на совместное письмо шести государств.

«Подтверждая полную и недвусмысленную приверженность перспективе членства Украины в ЕС, мы призываем ускорить процесс вступления. Пришло время для амбициозных и эффективных решений в этом отношении», — приводит издание выдержку из документа.

Сообщается, что в этом письме ведущие дипломаты Швеции, Финляндии, Дании, Латвии, Литвы и Эстонии призвали руководство ЕС в Брюсселе предоставить «конкретные предложения, как решительно продвинуть процесс вступления Украины [в Евросоюз]».

«Хотя председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично предположила, что Украина может присоединиться к блоку к 2030 году, подписавшие документ страны теперь хотят принять меры, чтобы это действительно произошло», — отмечает Politico.

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Ранее, 17 марта, Совет ЕС одобрил финансовую помощь Украине на €3,5 млрд. Указывается, что Киев удовлетворил все необходимые условия для очередного транша, включая реформы по повышению выработки возобновляемой энергии, упрощение процедур по пересечению границы и разработку стратегии развития сельского хозяйства.

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