Трамп выразил безразличие насчет победы консерваторов или либералов в Канаде

Президент США Дональд Трамп не имеет принципиальной позиции насчет победы либеральных или консервативных сил в Канаде. Об этом 18 марта сообщило агентство Reuters.

«Мне всё равно. Я думаю, что на самом деле легче иметь дело с либералом, и, возможно, он победит, но мне всё равно. Для меня это вообще не имеет значения», — заявил Трамп.

После этого заявления он обрушился с критикой на лидера Консервативной партии Канады Пьера Пуальевра, заявив, что тот «не его друг».

18 марта премьер-министр Канады призвал Трампа к уважению перед началом двусторонних переговоров. Сообщается, что высказывание стало самым жестким заявлением в отношении Трампа с начала политической карьеры премьера Марка Карни. Ранее, 14 марта, Канада обсудила с ЕС ответные меры на повышение пошлин США.