В Архангельском районе Башкирии из-за паводков эвакуированы 98 человек

В Архангельском районе Башкирии спасатели эвакуировали 98 человек из-за паводков. Об этом 19 марта сообщило управление МЧС России по республике.

«Спасателями эвакуированы 98 человек. В пунктах временного размещения находится 71 человек. Организованы горячее питание, помощь психологов и социальных работников», — говорится в публикации ведомства в Telegram.

Уточняется, что всего в деревне Азово Архангельского района проживают 210 человек.

На данный момент работы по помощи населению продолжаются.

Ранее в этот день сообщалось, что в Архангельском районе для муниципального звена введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Уточняется, что в результате подъема уровня реки Инзер в Азово оказались подтоплены 42 придомовые территории, из них 42 дома, в которых проживают 62 человека. Высота подтоплений составляет около метра.