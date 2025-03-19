Безнадзорная собака напала на девочку в Воронежской области

В Воронежской области по факту нападения безнадзорной собаки на ребенка возбудили уголовное дело. Об этом 18 марта сообщили в Следственном комитете (СК) РФ.

«В медиапространстве сообщается, что в Воронеже безнадзорная собака напала на несовершеннолетнюю на территории детской площадки. Девочке потребовалась медицинская помощь», — следует из публикации ведомства в Telegram.

Уточняется, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, сообщили в СК РФ.

Ранее, 16 марта, первый зампред комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал «Известиям», что штрафы за самовыгул собак повысят до 50 тыс. рублей. В настоящее время для физических лиц штраф составляет от 1,5 до 3 тыс. рублей, для юрлиц — от 15 до 30 тыс.