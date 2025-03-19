Маск выразил благодарность Трампу после возвращения космонавтов МКС на Землю

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск поблагодарил президента США Дональда Трампа после успешного возвращения астронавтов с МКС на космическом корабле Crew Dragon. Соответствующее заявление он сделал 19 марта в соцсети X (бывш. Twitter).

«Поздравляю команды SpaceX и NASA с еще одним благополучным возвращением астронавтов! Спасибо президенту за то, что он отдал этой миссии приоритет!» — заявил он.

Известно, что в составе прибывшей миссии находился и космонавт «Роскосмоса» Александр Горбунов.

Ранее в этот же день космический корабль Crew Dragon Freedom успешно приводнился у побережья Флориды. Помимо Горбунова на Землю вернулись астронавты Ник Хейг, а также Сунита Уильямс и Бутч Уилмор. Уильямс и Уилмор прибыли на МКС 6 июня прошлого года. Планировалось, что астронавты оценят возможности капсулы Starline и вернутся домой не более чем через 10 дней, однако из-за ряда технических проблем и опасений они остались на борту космической станции вместо других космонавтов.