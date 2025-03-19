Трамп заявил об окружении ВС РФ примерно 2,5 тыс. солдат ВСУ

Российская армия превзошла Вооруженные силы Украины (ВСУ), окружив примерно 2,5 тыс. украинских военнослужащих. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью на канале Fox News в программе The Ingraham Angle.

«У России есть преимущество, как вы знаете. Они окружили около 2,5 тыс. солдат», — сообщил он.

В этот день Трамп подчеркнул стремление Москвы и Вашингтона к прекращению конфликта на Украине. Американский лидер охарактеризовал свой разговор с президентом России Владимиром Путиным как замечательный.