Реклама
Прямой эфир
Армия
Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили транспорт ВСУ в приграничных районах Курской области
Мир
Полицейские на суде рассказали об удивлении при виде тела Марадоны
Происшествия
В Архангельском районе Башкирии из-за паводков эвакуированы 98 человек
Мир
Уиткофф назначил обсуждение деталей прекращения огня на Украине на 23 марта
Общество
В аэропортах Нижнего Новгорода, Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения
Мир
Национальный архив США опубликовал документы об убийстве президента Кеннеди
Мир
В краже золотого унитаза из поместья Черчилля признали виновными двух человек
Общество
В Архангельском районе Башкирии из-за паводка введен режим ЧС
Армия
Минобороны показало кадры работы ТОС-1А «Солнцепек» по позициям ВСУ
Спорт
Панарин стал девятым лучшим бомбардиром в НХЛ среди россиян
Мир
Маск выразил благодарность Трампу после возвращения космонавтов МКС на Землю
Мир
СМИ узнали о переговорах Британии и ЕС об ускорении поставок оружия на Украину
Общество
Эвакуированные жители Суджи рассказали о жизни под оккупацией ВСУ
Политика
Для отслуживших срочников хотят исключить испытательный срок при трудоустройстве на работу
Мир
Вучич назвал переговоры между РФ и США признаком разрядки обстановки в мире
Мир
Экс-аналитик ЦРУ прокомментировал телефонный разговор Путина и Трампа
Спорт
Хоккейный агент Мильштейн назвал матч КХЛ и НХЛ праздником для болельщиков
Сюжет:

Трамп заявил об окружении ВС РФ примерно 2,5 тыс. солдат ВСУ

Трамп: Россия получила преимущество, окружив примерно 2,5 тыс. солдат ВСУ
0
EN
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Российская армия превзошла Вооруженные силы Украины (ВСУ), окружив примерно 2,5 тыс. украинских военнослужащих. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью на канале Fox News в программе The Ingraham Angle.

«У России есть преимущество, как вы знаете. Они окружили около 2,5 тыс. солдат», — сообщил он.

Чувство контакта: Путин и Трамп сошлись на дипломатическом разрешении кризиса на Украине
За полтора часа они также обсудили обмены заключенными, ситуацию на Ближнем Востоке и иранскую ядерную сделку

В этот день Трамп подчеркнул стремление Москвы и Вашингтона к прекращению конфликта на Украине. Американский лидер охарактеризовал свой разговор с президентом России Владимиром Путиным как замечательный.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025