Операторы БПЛА уничтожили технику ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области

Операторы разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» уничтожили легкобронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом 19 марта сообщило Минобороны России.

Севернее села Работино были обнаружены и ликвидированы три единицы легкобронированной техники украинских формирований.

«Ночью разведка обнаружила ротацию личного состава — три пикапа с личным составом. Расчеты поднялись в воздух, отработали успешно. Все цели были поражены», — рассказал оператор FPV-дрона под позывным Орел.

Накануне Минобороны опубликовало кадры боевой работы тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Запад» в зоне проведения СВО в ночное время. Военная техника ликвидировала взводный опорный пункт и укрытия ВСУ в ночное время. Пуски были проведены на расстоянии около 6 км.