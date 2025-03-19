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Врач назвала заболевания при коме в горле

Врач Приказа: ком в горле может указывать на проблемы с шейным остеохондрозом
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Фото: Getty Images/Eakkarat Thiemubol
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Ощущение кома в горле может свидетельствовать о воспалении или увеличении щитовидной железы, проблемах с желудочно-кишечным трактом и о ряде других заболеваний. Об этом в среду, 19 марта, рассказала врач-отоларинголог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Екатерина Приказа в беседе с «Газетой.Ru».

«Ком и сдавленность в горле могут указывать на воспаление или увеличение щитовидной железы. Иногда причину также стоит искать в желудочно-кишечном тракте. Чувство кома может возникать при воспалении пищевода», — отметила специалист.

Кроме того, по ее словам, ощущение может быть вызвано остеохондрозом шейного отдела позвоночника. Это происходит при сдавливании нервных окончаний, ответственных за чувствительность в глотке.

Помимо прочего, ком в горле может указывать на ларингит, фарингит или тонзиллит.

Если это ощущение сопровождается еще и затяжным кашлем, то это может быть связано с синдромом постназального затека, уточнила Приказа.

При ощущении кома в горле врач рекомендует обратиться к отоларингологу или терапевту.

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