Эксперт перечислил компоненты крема для борьбы с акне

Некоторые химические компоненты в составе крема способны помочь эффективно справиться с возникающим акне. Об этом 19 марта рассказал доцент кафедры фармации Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Владислав Сепп в беседе с «Газетой.Ru».

«Бензоилпероксид является активным антибактериальным агентом. Этим в первую очередь и обусловлено его применение. Сам по себе бензоилпероксид в небольших концентрациях не представляет особой опасности при нанесении на кожу. Исключение составляют только случаи индивидуальной повышенной чувствительности к этому веществу», — рассказал он.

При этом эксперт предостерег от чрезмерного использования этого компонента. Обильное применение бензоилпероксида может привести к раздражению и сухости кожи, поэтому стоит обратить особое внимание на правильность его дозировок.

«Салициловая кислота проникает в поры и очищает их от жира и мертвых клеток кожи. Обычно она менее раздражает кожу, чем бензоилпероксид. Азелаиновая кислота обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами, а также помогает выравнивать тон кожи», — указал специалист.

В качестве натурального компонента, имеющего антибактериальный эффект, также можно назвать масло чайного дерева. Из-за своих свойств оно нередко применяется в средствах ухода за кожей.

11 марта врач Михайлова рассказала о причинах и способах профилактики пигментных пятен весной. Она посоветовала людям со склонностью к гиперпигментации применять крем с SPF 50+ в любое время года, так как даже зимой отражающийся от снега ультрафиолет может усугублять проблему. Весной специалист рекомендовала применять косметические средства с осветляющими кожу компонентами. С этим хорошо справляются, например, ретиноевые пилинги.