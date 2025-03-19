В Архангельском районе Башкирии из-за паводка введен режим ЧС

В Архангельском районе для муниципального звена введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), сообщило 19 марта управление МЧС по Республике Башкортостан.

Уточняется, что в результате подъема уровня реки Инзер в деревне Азово оказались подтоплены 42 придомовые территории, из них 42 дома, в которых проживают 62 человека. Высота подтоплений составляет около метра.

«Принято решение об эвакуации 80 жителей, включая 17 детей, в пункт временного пребывания (общеобразовательная школа села Узунларово), расположенный в 11 км от деревни», — проинформировала пресс-служба в Telegram-канале ведомства.

В МЧС сообщили, что спасательные работы на затопленных участках по эвакуации людей из опасной зоны проводятся с помощью техники повышенной проходимости, лодки и автобусов.

Для ликвидации последствий подтопления привлечены 59 человек и 28 единиц техники.

Накануне в городе Аша Челябинской области резко поднялся уровень воды на реке Сим, в результате чего был введен режим локальной чрезвычайной ситуации. Из-за резкого образования затора в северной части реки Сим произошли подтопления в двух районах города.