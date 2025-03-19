Эвакуированные жители Суджи рассказали о жизни под оккупацией ВСУ

Эвакуированные из Суджи мирные жители сообщили подробности о жизни на территориях Курской области, оказавшихся под оккупацией Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Мне пришлось три дня жить под открытым небом. <...> Нет ни окна, ни дверей, ничего. И [температура на улице] –25 градусов», — рассказала «Известиям» эвакуированная жительница Людмила.

По словам местных жителей, для обогрева им приходилось создать подобие печи из плит и самим искать уголь в окрестных дворах.

Солдаты ВСУ и жители украинских приграничных сел также были замечены за многочисленными случаями мародерства и расхищения домов мирных жителей. Как отметил эвакуированный суджанец, чаще всего мародеры забирали бытовую технику, в том числе телевизоры, холодильники, мотоблоки и колонки для музыки.

«В основном мародерствовали у близлежащих сел украинцы. Приезжали на своих машинах и грабили всё подряд», — сообщил местный житель Василий.

Город Суджа находился под контролем ВСУ в течение 218 суток и был освобожден 12 марта. В настоящее время город продолжает страдать от атак украинских беспилотников. Тем не менее активные боевые действия продолжают идти всего в нескольких километрах от города.