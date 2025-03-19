Хоккейный агент Мильштейн назвал матч КХЛ и НХЛ праздником для болельщиков

Матч между Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) и Национальной хоккейной лигой (НХЛ) стал бы для болельщиков праздником. Об этом в среду, 19 марта, заявил «Известиям» хоккейный агент Дэн Мильштейн.

«Были предположения, были определенные разговоры, но новость очень приятная. Очень рад и горд за многих ребят, у которых будет шанс сыграть дома, здесь в России, перед своими семьями, друзьями и просто болельщиками», — поделился он.

Мильштейн подчеркнул, что возможный турнир был бы интересен обеим сторонам.

Ранее, 18 марта, президент КХЛ заявил о готовности организовать матчи с игроками НХЛ. Так он отреагировал на предложение президента РФ Владимира Путина своему американскому коллеге Дональду Трампу провести матч между спортсменами двух лиг, которое прозвучало во время их совместного разговора. Сообщается, что Трамп идею одобрил.