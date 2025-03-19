Трамп заявил о возможности наладить экономические отношения РФ и США

США и Россия могут наладить экономические отношения после окончания конфликта на Украине. Об этом во вторник, 18 марта, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Также американский лидер признался, что США не хотели бы сближения РФ и КНР, но рассчитывают на улучшение отношений с обеими странами. По словам Трампа, он получает от председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина знаки о стремлении наладить контакты с Соединенными Штатами.

«У нас свои переговоры с председателем Си Цзиньпином, и он тоже хочет наладить отношения. Мы стремимся к этому и, думаю, наладим их», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Кроме того, Трамп заявил, что Россия обладает ресурсами, в том числе редкоземельными металлами, которые нужны США.

18 марта состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и Дональда Трампа. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие.