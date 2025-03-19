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Путин и Трамп обсудили способы урегулирования ситуации на Украине

Россия и США создадут экспертные группы по украинскому урегулированию
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Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин в ходе телефонных переговоров во вторник, 18 марта, обменялись мнениями по ситуации на Украине.

Президенты договорились о создании экспертных групп РФ и США для урегулирования конфликта в двустороннем режиме. Кроме того, лидеры двух стран выразили взаимную заинтересованность в нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном.

«Владимир Путин выразил признательность Дональду Трампу за стремление способствовать достижению благородной цели прекращения боевых действий и человеческих потерь», — говорится в заявлении Кремля.

При этом Путин отметил серьезные риски, связанные с недоговороспособностью киевских властей. Глава государства также обратил внимание президента США на варварские преступления Вооруженных сил Украины против мирного населения Курской области.

Ключевые слова: Путин и Трамп договорились совместно прорабатывать урегулирование на Украине
За 2,5 часа лидеры двух стран также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и сотрудничество в сфере спорта

Предыдущий разговор между лидерами состоялся 12 февраля. Как сообщил тогда Песков, лидеры двух стран обсудили множество тем, в том числе урегулирование украинского конфликта. Трамп, в свою очередь, поделился, что един с Путиным во мнении о том, что Вашингтон и Москва смогут получить большую выгоду от совместной работы.

16 марта спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф сообщил, что на встрече с Путиным в Москве был достигнут большой прогресс в обсуждении украинского конфликта.

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