Путин и Трамп обсудили способы урегулирования ситуации на Украине

Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин в ходе телефонных переговоров во вторник, 18 марта, обменялись мнениями по ситуации на Украине.

Президенты договорились о создании экспертных групп РФ и США для урегулирования конфликта в двустороннем режиме. Кроме того, лидеры двух стран выразили взаимную заинтересованность в нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном.

«Владимир Путин выразил признательность Дональду Трампу за стремление способствовать достижению благородной цели прекращения боевых действий и человеческих потерь», — говорится в заявлении Кремля.

При этом Путин отметил серьезные риски, связанные с недоговороспособностью киевских властей. Глава государства также обратил внимание президента США на варварские преступления Вооруженных сил Украины против мирного населения Курской области.

Предыдущий разговор между лидерами состоялся 12 февраля. Как сообщил тогда Песков, лидеры двух стран обсудили множество тем, в том числе урегулирование украинского конфликта. Трамп, в свою очередь, поделился, что един с Путиным во мнении о том, что Вашингтон и Москва смогут получить большую выгоду от совместной работы.

16 марта спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф сообщил, что на встрече с Путиным в Москве был достигнут большой прогресс в обсуждении украинского конфликта.