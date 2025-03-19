Минздрав оценил потери бизнеса из-за перекуров в 443 млрд рублей. Об этом 18 марта заявил глава ведомства Михаил Мурашко на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Курение сотрудников обходится российским компаниям, наши расчеты, в 443 млрд рублей из-за перекуров и снижения продуктивности», — приводит его слова «Интерфакс».

Мурашко отметил важность финансирования корпоративных программ здоровья, которые не только улучшают самочувствие сотрудников, но и повышают их продуктивность и укрепляют лояльность компании.

«Укрепление здоровья помогает сохранить не только ценные кадры, но и в целом коллективы, продолжительность активной жизни и одновременно с этим сэкономить деньги», — прокомментировал он, сославшись на данные Всемирной организации труда, согласно которым почти 2 млн человек в год умирают из-за болезней и травм, связанных именно с трудовой деятельностью.

Министерство здравоохранения России 24 октября 2024 года разработало стратегию по сокращению потребления табака. В ведомстве отметили, что потребление табака в любых видах «создает социально-экономическое бремя для системы здравоохранения и общества в целом», так как вызывает различные заболевания, приводящие к инвалидности и преждевременной смертности.