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Минздрав оценил потери бизнеса из-за перекуров в 443 млрд рублей

Глава Минздрава Мурашко: курение сотрудников обходится компаниям в 443 млрд рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Минздрав оценил потери бизнеса из-за перекуров в 443 млрд рублей. Об этом 18 марта заявил глава ведомства Михаил Мурашко на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Курение сотрудников обходится российским компаниям, наши расчеты, в 443 млрд рублей из-за перекуров и снижения продуктивности», — приводит его слова «Интерфакс».

Мурашко отметил важность финансирования корпоративных программ здоровья, которые не только улучшают самочувствие сотрудников, но и повышают их продуктивность и укрепляют лояльность компании.

«Укрепление здоровья помогает сохранить не только ценные кадры, но и в целом коллективы, продолжительность активной жизни и одновременно с этим сэкономить деньги», — прокомментировал он, сославшись на данные Всемирной организации труда, согласно которым почти 2 млн человек в год умирают из-за болезней и травм, связанных именно с трудовой деятельностью.

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