Губернатор Миляев сообщил о ликвидации беспилотника над Тульской областью
Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Тульской областью. Об этом в среду, 19 марта, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
«В небе над регионом штатными средствами Минобороны РФ была проведена работа по уничтожению БПЛА», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Он добавил, что разрушений и пострадавших нет. Также был отменен режим опасности БПЛА в регионе.
На месте работают оперативные службы.
Ранее, 11 марта, РЭБ ликвидировал украинский БПЛА в Суворовском районе Тульской области. Миляев уточнил, что пострадавших и разрушений нет.
В тот же день стало известно, что средства противовоздушной обороны (ПВО) подавили беспилотники над территорией Рязани. Губернатор региона Павел Малков отметил, что жилые здания и объекты социальной инфраструктуры не были повреждены. По предварительным данным, пострадавших нет.