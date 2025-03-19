Синоптики спрогнозировали небольшие осадки и гололедицу в Москве 19 марта
Облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, местами гололедица — такая погода ожидает жителей столичного региона в среду, 19 марта. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +4 до +2 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –1.
В Московской области днем синоптики обещают небольшой снег и от +5 до 0 градусов, а ночью температура может упасть до –3.
Ожидается юго-западный ветер со скоростью 7–12 м/с.
Атмосферное давление составит 748–749 мм ртутного столба.
Ранее, 18 марта, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала календарной весны. Он уточнил, что в центре Москвы температура составила –3,5 градуса, а на окраинах города термометры показали –10,9.