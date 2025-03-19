В центре Гамалеи испытали детскую вакцину нового поколения от ротавируса

Ученые НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи закончили клинические испытания новой вакцины от ротавируса с участием детей в возрастной группе от девяти месяцев до шести лет. Разработчики экспериментально доказали безопасность и эффективность препарата. Заявку на регистрацию для применения среди детей этого возраста специалисты рассчитывают подать в июне. Сейчас они начинают следующий этап экспериментов с участием детей от восьми до 32 недель. Именно пациенты этого возраста — главная целевая группа для вакцины.

«Для более старших детей мы подаем заявление на регистрацию в июне. А с окончанием клинического исследования на целевой группе обратимся в сентябре. Рассчитываем, что получим регистрацию для детей всех возрастов. Но когда это произойдет, зависит не только от нас. Центр экспертизы будет рассматривать заявку. Надеюсь, вакцина будет введена в гражданский оборот в 2026 году», — сказала «Известиям» руководитель лаборатории молекулярной диагностики ФНИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Татьяна Гребенникова.

Новое средство против ротавируса — это шестивалентная вакцина. Она включает в себя шесть генотипов вируса. После прививки у ребенка образуются антитела от них, которые также защищают еще от двух генотипов за счет перекрестного иммунитета. Новый препарат специально нацелен на создание иммунитета против тех вариантов ротавируса, которые характерны для нашей страны.

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