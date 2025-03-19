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Волна фишинга под видом рассылок от судебных приставов накрыла россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Новая мощная волна фишинговой кампании с использованием трояна удаленного доступа DarkWatchman RAT обрушилась на российские компании и граждан. Об этом «Известиям» сообщили в центре исследований киберугроз Solar 4RAYS ГК «Солар».

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Вредоносные письма, замаскированные под официальные уведомления от московского межрайонного отдела судебных приставов по исполнению постановлений налоговых органов, получило несколько десятков организаций из разных регионов.

Очередной всплеск фишинга зафиксировали в конце февраля с помощью сети сенсоров и ханипотов: количество обращений к управляющему серверу DarkWatchman резко выросло почти в пять раз.

Все письма были отправлены с поддельного адреса электронной почты. Внутри каждого сообщения находился архив с именем 'Исполнительный лист №27186421-25 от <date>.zip'. А внутри скрывался вредоносный исполняемый файл, который при запуске устанавливал на хост жертвы DarkWatchman RAT.

Основная функция этого трояна — кейлогер, который незаметно фиксирует каждое нажатие клавиш на клавиатуре жертвы, позволяя злоумышленникам получать доступ к паролям, банковским данным и другой чувствительной информации. DarkWatchman также обладает возможностями бэкдора, что позволяет киберпреступникам удаленно управлять зараженными системами, загружать новые файлы и выполнять различные команды.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

На троянском кону: кибермошенники маскируются под судебных приставов

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