Тело убитой ВСУ под Суджей беременной женщины вывезли в Курск

Найденное ранее тело 28-летней беременной девушки Нины Кузнецовой, убитой военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) в августе 2024 года, вывезли из Суджи в Курск. Об этом 18 марта рассказал «Известиям» ее муж Артем Кузнецов.

«Опознали тело. Тело <…> чудесным образом сохранилось, не почернело. Прислали фотографии пару часов назад. <…> Цвет кожи естественный, не черный», — сообщил супруг погибшей.

Он уточнил, что прощание с Ниной Кузнецовой состоится 19 марта в 12:00.

О гибели беременной Нины Кузнецовой из-за обстрела ВСУ стало известно 7 августа. Во время эвакуации семья ехала из деревни Куриловка в Курск, когда по ней начали стрелять украинские боевики. По словам Артема, его жена оказалась ранена, из-за чего потеряла сознание, и ее машина врезалась в автомобиль супруга. Он достал ее, перетащил к себе в машину, отвез в больницу, но врачи не смогли ее спасти.

17 марта Артем рассказал, что тело Нины Кузнецовой было найдено волонтерами отряда «Патриот» в Суджанской больнице.