Администрация экс-президента США Джо Байдена обманула и уничтожила Украину. Об этом во вторник, 18 марта, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью бывшему американскому разведчику и экс-инспектору ООН Скотту Риттеру.

«То, как их обманули, я имею в виду украинский народ, украинцев и государство Украина, — как их обманули люди в Вашингтоне, как их обманул [экс-президент США Джо] Байден, как их обманывала [бывший заместителя госсекретаря США Виктория] Нуланд, как их обманывали [бывший госсекретарь США Энтони] Блинкен и все остальные — это ни с чем не сравнимый обман <...>. Их обманули, их предали, их уничтожили», — видеозапись интервью была опубликована в Telegram-канале Захаровой.

По ее словам, Украина, начав строить «молодую демократию», пала жертвой коррупции и националистичности.

«То, как на этом сыграли, и то, как их на этом обманули, — это за гранью жестокости», — прокомментировала Захарова.

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоялся ранее в этот день. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие.

Кроме того, Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и сразу дал российским военным соответствующую команду.