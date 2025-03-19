Реклама
Прямой эфир
Мир
Белый дом анонсировал новые переговоры между Россией и США
Армия
Майор Курзин произвел починку аппаратной связи в ходе боя с ВСУ
Мир
Путин и Трамп отметили важность прекращения распространения стратегического оружия
Спорт
Окулов положительно оценил возможное проведение матча между КХЛ и НХЛ
Мир
Захарова прокомментировала демонтаж букв ZVO у посольства США в Москве
Армия
ВСУ за сутки выпустили 53 боеприпаса по ДНР
Мир
В Белоруссии заявили о планах передать РФ машины для «Орешника» в скором времени
Мир
В посольстве РФ в Норвегии рассказали об объемах помощи Осло Украине
Мир
Шольц оценил договор РФ и Украины о прекращении ударов по энергообъектам
Спорт
Глава WADA призвал к изменению антидопингового кодекса
Мир
Хуситы заявили о первой с января атаке по Израилю
Общество
В России предложили ввести миллионные штрафы за рекламу онлайн-казино
Мир
Хуситы не намерены снижать интенсивность атак на израильские суда в Красном море
Политика
Для отслуживших срочников хотят исключить испытательный срок при трудоустройстве на работу
Общество
Госдума в I чтении приняла проект по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством
Мир
Экс-аналитик ЦРУ прокомментировал телефонный разговор Путина и Трампа
Мир
Захарова заявила о манипуляциях Макрона с темой ядерного оружия

Аудитория YouTube сократилась почти вдвое с момента его замедления

0
EN
Фото: Global Look Press/Valentin Wolf
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Среднесуточная аудитория видеохостинга YouTube с момента его замедления снизилась почти вдвое — на 23 млн человек за семь месяцев, а среднемесячная — на 14 млн, следует из данных Mediascope, с которыми ознакомились «Известия».

Не увидели видео: аудитория YouTube в РФ сократилась на 5 млн человек
Кто уже заменил зарубежный видеохостинг в России и может ли его охват еще больше снизиться

В России среднесуточный охват видеохостинга YouTube сократился на 23 млн человек за последние семь месяцев — с 52 млн в августе 2024 года до 29 млн человек в феврале 2025-го, следует из данных Mediascope. По среднемесячному охвату снижение составило 14 млн человек. Именно по тому показателю ранее YouTube занимал четвертую строчку в рейтинге популярных интернет-ресурсов в России, сейчас же сервис скатился на седьмое место.

В целом и сам рейтинг изменился с прошлого лета. Первая пятерка площадок теперь выглядит так: на первом месте «Яндекс», его среднемесячный охват вырос до 102 млн человек, на втором Google — 101 млн человек, на третьем WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) — 97 млн человек, «ВКонтакте» поднялся с пятого на четвертое место с охватом в 93 млн, а Telegram — с шестого переместился на пятое (90 млн).

Данные представлены по россиянам старше 12 лет, которые хотя бы раз заходили на платформы через мобильные телефоны (с учетом приложений) или компьютер.

Ситуация с YouTube в России остается неопределенной, и ее развитие зависит от множества факторов, включая политическую обстановку, регулирование интернета и поведение пользователей, считает управляющий партнер агентства цифровых коммуникаций Heads'made Ярослав Мешалкин.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Стрим какой-то: аудитория YouTube в РФ упала почти вдвое с момента его замедления

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025