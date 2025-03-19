Посольство РФ рассказало о сотрудничестве с Тунисом в области космоса
Россия и Тунис рассматривают проект соглашения о сотрудничестве в мирном освоении космоса. Об этом «Известиям» рассказали в посольстве РФ в Тунисской Республике.
«В настоящее время на рассмотрении партнеров находится проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Тунисской Республики о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях», — сообщили в дипмиссии.
В российском посольстве добавили, что стороны уже имеют позитивный опыт взаимодействия.
«Имеются также хорошие заделы в таком перспективном и многообещающем направлении, как совместные пилотируемые космические полеты», — отметили в посольстве.
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