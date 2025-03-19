Ультраправые вернутся в правительство Израиля после возобновления огня в Газе
Ультраправая израильская партия «Оцма Йехудит» вместе со своим лидером Итамаром Бен-Гвиром вернется в состав правящей коалиции Израиля. Об этом во вторник, 18 марта, сообщил телеканал Kan.
«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и председатель партии «Оцма Йехудит» Итамар Бен-Гвир договорились сегодня о возвращении фракции в правительство», — сообщается в материале телеканала.
Решение было принято на фоне возобновления властями страны огня в секторе Газа, что было основным политическим требованием партии.
«Это правильный, нравственный и самый оправданный шаг, необходимый для уничтожения террористической организации ХАМАС и возвращения наших заложников. Мы не должны соглашаться с существованием ХАМАС, она должна быть уничтожена», — сказал Бен-Гвир.
Планируется, что Бен-Гвир вернется в правительство на должность министра нацбезопасности, которую он занимал до ухода из-за разногласий по поводу прекращения огня в Газе.
18 марта ЦАХАЛ сообщила о возобновлении военных операций против палестинского радикального движения ХАМАС в Газе. В результате израильских авиаударов пострадали более 1 тыс. человек, число погибших увеличилось до 310. Также СМИ заявили, что Израиль заранее предупредил администрацию президента США Дональда Трампа о возобновлении ударов по Газе.