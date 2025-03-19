Майор Курзин произвел починку аппаратной связи в ходе боя с ВСУ

Майор Владимир Курзин выполнял боевые задачи по организации специальной связи на одном из тактических направлений в зоне проведения специальной военной операции (СВО). В Минобороны России в среду, 19 марта, рассказали о подвигах военнослужащих армии РФ.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по российским позициям, в результате взрыва кассетного боеприпаса была повреждена специальная аппаратная связи. Кузин оперативно собрал группу российских военнослужащих и вместе с ними отправился к точке повреждения, несмотря на продолжающийся обстрел. По прибытии на место группа Курзина успешно провела починку аппаратной, связь была восстановлена.

Также в Минобороны отметили мужество и решимость старшего лейтенанта Михаила Чигаркова, который командовал инженерно-саперным взводом и получил боевую задачу выдвинуться к линии боевого соприкосновения для проделывания проходов в минно-взрывных заграждениях ВСУ.

Пройдя по маршруту, взвод обезвредил взрывные устройства нескольких классов за короткий промежуток времени, а затем сумел незамеченным вернуться в часть. Это позволило российским военнослужащим на следующий день пройти по организованному Чигарковым проходу в минно-взрывных заграждениях и успешно атаковать противника, в результате заняв опорный пункт ВСУ.

Ранее, 18 марта, в Минобороны сообщали, что гвардии старший сержант Андрей Феофилов вместе с подкреплением направился к атакованному ВСУ опорному пункту российских войск. По пути он сбил вражеский FPV-дрон, доставил подкрепление на линию боевого соприкосновения и эвакуировал раненого российского военнослужащего в госпиталь.