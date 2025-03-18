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Около 80 школ и детских садов построили в ТиНАО с 2020 года

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В Новой Москве с 2020 года построили около 80 школ и детских садов. Об этом во вторник, 18 марта, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, всего за этот период появилось 79 объектов образования, 62 из которых построили девелоперы. Общая площадь объектов составляет порядка 700 тыс. кв. м. Там создано свыше 12,2 тыс. дошкольных и более 27,6 тыс. школьных мест, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Только за прошлый год в ТиНАО построили семь садов и семь школ, уточняет сайт kp.ru.

В этих объектах образования застройщики создают комфортные условия для воспитательной и познавательной деятельности. При отделке помещений используются безопасные материалы, а в облик зданий вносятся цветовые акценты.

Глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что город стремится к гармоничной застройке, поэтому рядом с новыми жилыми домами строятся образовательные объекты, пишет «Москва 24».

В этот же день Владимир Ефимов отмечал, что наряду с жильем в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы возводят социальные объекты, развивается транспортная инфраструктура и создаются рабочие места, сообщает сайт aif.ru.

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