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В ХАМАС заявили о готовности рассмотреть план Уиткоффа по сектору Газа

Член политбюро ХАМАС: план Уиткоффа по Газе может быть рассмотрен
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Фото: REUTERS/Mahmoud Issa
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Радикальное палестинское движение ХАМАС готово рассмотреть план о прекращении огня в секторе Газа, который ранее предложил спецпосланник США Стивен Уиткофф. Об этом 18 марта сообщил член политбюро ХАМАС Усама Хамдан.

«То, что предложил Уиткофф, представляет собой попытку выйти из уже подписанного соглашения и заключить новое. <…> Однако мы были готовы позитивно отнестись к плану Уиткоффа», — рассказал он в эфире телеканала Al Jazeera.

При этом условием для такого шага стал бы постепенный переход к следующему этапу соглашения.

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18 марта ЦАХАЛ сообщила о возобновлении военных операций против палестинского радикального движения ХАМАС в Газе. В результате израильских авиаударов пострадало более 1 тыс. человек, число погибших увеличилось до 310. Также СМИ заявили, что Израиль заранее предупредил администрацию президента США Дональда Трампа о возобновлении ударов по Газе.

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