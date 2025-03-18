Уличное освещение в Москве перевели на летний режим работы

На летний режим работы в Москве перевели уличное освещение, а также архитектурно-художественную подсветку. Об этом во вторник, 18 марта, сообщил заммэра столицы по вопросу ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, изменения в график работы городского наружного освещения внесли в связи с увеличением светового дня. Теперь его включают позже, а выключают раньше, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Диспетчеры руководствуются уровнем фактической освещенности и графиком включения и выключения наружного освещения и подсветки. Так, специальные датчики в режиме онлайн передают данные об уровне фактической освещенности в столице, отмечает «Москва 24». При достижении ею определенного показателя поступает соответствующий сигнал. В пасмурный день, например, диспетчер может отступить от графика и раньше включить освещение, сообщает РИАМО.

Архитектурно-художественную подсветку зданий в Москве включают одновременно с наружным освещением, но отключают в разное время. Жилые дома перестают подсвечиваться в 23:00, а административные здания — в полночь. Свет в вестибюлях метро выключают в 01:00, а в 03:00 — на мостах центральной части города. В настоящее время в уличном освещении и архитектурно-художественной подсветке используется более миллиона светильников, уточняет RT.