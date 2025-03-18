Собянин осмотрел последний участок дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Финишный участок автомагистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе введут в 2026 году. Об этом 17 марта сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра строительства данного участка.

Чиновник отметил, что эта дорожная стройка является одной из самых приоритетных, которая соединит указанный участок с Московским скоростным диаметром. Мэр подчеркнул, что участок относительно небольшой, но чрезвычайно сложный, насыщенный эстакадами, тоннелями, развязками, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ожидается, что движение будет запущено осенью 2026 года. Сейчас готовность участка составляет 18%, отмечает НСН.

С вводом в эксплуатацию трассы нагрузка на МКАД снизится примерно на 16%, на 12–13% разгрузятся Варшавское и Калужское шоссе, пишет RT. По прямому ходу длина трассы с учетом Внуковского шоссе составит 26,6 км, а общая протяженность новых дорог с учетом развязок превысит 95 км, уточняет сайт aif.ru.

Уже введены в эксплуатацию участки длиной 16 км по прямой от Боровского шоссе до улицы Эдварда Грига, пишет сайт kp.ru.

Сооружение пятого, финишного участка трассы от улицы Поляны до Варшавского шоссе началось весной 2023 года, напоминает «Москва 24».