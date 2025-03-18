Опубликованы кадры отражения атаки ВСУ в Белгородской области
Военнослужащие группировки войск «Север» уничтожают технику украинских формирований в Белгородской области. «Известия» 18 марта опубликовали кадры отражения российскими бойцами атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).
На видео запечатлено, как военная техника ВСУ безуспешно пытается отступить с занятых позиций — ее настигает российский беспилотник.
Как сообщили в оборонном ведомстве, украинские формирования предприняли пять безрезультатных попыток атаки, задействуя 200 военнослужащих и 29 единиц техники.
В этот день Министерство обороны России сообщило, что российские военные отразили попытку вклинения ВСУ в Белгородской области. Российские военные отразили попытку вклинения ВСУ в Белгородской области.