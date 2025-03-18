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Австрийский политолог оценил роль ЕС в конфликте на Украине

Аналитик Поппель: ФРГ и Франция непременно продолжат поддерживать Украину
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Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth
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Германия и Франция полностью вовлечены в конфликт и продолжат поддерживать Украину. Об этом во вторник, 18 марта, заявил «Известиям» австрийский геополитический аналитик Патрик Поппель.

«Что касается Германии и Франции, здесь нужно быть очень осторожными. Они, конечно, тоже пытаются играть свою роль <...> Это доходит уже до того, что хотят отправлять туда войска — советников, инструкторов, обучать украинцев на Западе <...> Это очень важно понимать», — сказал Поппель.

Аналитик подчеркнул, что заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера и действия, которые предпринимаются, также очень опасны для европейской политики безопасности.

«У французов и немцев свои идеологии и свои мотивы. Но британцы делают это принципиально. Потому что они до сих пор верят, что играют какую-то важную геополитическую роль», — заявил политолог.

По его мнению, самая большая опасность сейчас — это влияние Великобритании на ситуацию на Украине. Потому что они до сих пор «мыслят категориями Британской империи» и живут в «своих фантазиях о мировом господстве».

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Ранее в этот день президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что к крепкому миру на Украине могут привести только «комплексные мирные решения». Он подчеркнул, что переговоры немыслимы без украинцев за столом.

В этот же день Макрон заявил, что на авиабазе Люксей-сен-Совер, расположенной на границе с Германией в Люксей-ен-Бэн, к 2035 году разместят Rafale с ядерными боеголовками. Он также уточнил, что к установленному сроку планируется вдвое увеличить контингент базы. Таким образом, число военных достигнет 2 тыс. человек.

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