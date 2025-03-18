Путин назвал ключевое условие для разрешения конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы с американским лидером Дональдом Трампом назвал ключевое условие для разрешения конфликта на Украине. Об этом 18 марта сообщила пресс-служба Кремля.

Для мирного решения конфликта российская сторона потребовала полное прекращение военной помощи Киеву.

Путин отметил, что прекращение иностранной военной помощи и предоставление информации разведки Украине — это ключевое условие для недопущения эскалации конфликта.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся ранее в этот день. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие.

Кроме того, Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и сразу дал российским военным соответствующую команду. Помимо этого, Путин и Трамп обсудили необходимость прекращения распространения стратегических вооружений.