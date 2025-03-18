Диетолог дала советы по рациону для бодрости по утрам

Врач-диетолог Алена Капустина рассказала, какие продукты следует включить в рацион для бодрости по утрам.

В беседе с агентством RuNews24.Ru во вторник, 18 марта, специалист отметила, что зачастую трудности с пробуждением по утрам связаны с дефицитом определенных витаминов и минералов, а также с неправильным режимом питания.

«Полноценный и сбалансированный рацион питания – залог хорошего самочувствия и бодрого пробуждения по утрам», — подчеркнула врач.

Одной из самых распространенных причин усталости и сонливости является дефицит железа, которое требуется для выработки гемоглобина, переносящего кислород к тканям и органам. Также важную роль к регуляции сна и бодрствования является витамин D, а витамины группы В необходимы для нормальной работы системы нервного и энергетического обмена.

В свою очередь магний регулирует более чем 300 биохимических реакций, включая сон и уровень энергии, а для поддержания стабильного уровня сахара в крови и обеспечения здоровья организма необходим белок. Также на бодрость влияет обезвоживание.

Капустина призвала пить больше воды в течение дня, в особенности утром. В рацион же она посоветовала включить печень, красное мясо, жирную рыбу, морепродукты, шпинат, бобовые, тыквенные семечки, яичные желтки, грибы, молоко, йогурт. Нелишним будет добавить орехи, цельнозерновые продукты, зеленые овощи, семена, авокадо и темный шоколад, пишет RT.

17 марта нутрициолог Юлия Попова рассказала, что киви и ананасы, а также грейпфруты помогут взбодриться с утра. Однако, по словам Поповой, есть эти фрукты натощак не стоит — они могут раздражать слизистые оболочки желудка, отмечает 360.ru.

Ранее врач-эндокринолог Оксана Михалева предупредила, что употребление продуктов, содержащих стимуляторы, может привести к проблемам со сном. Речь идет о кофе, крепком чае и шоколаде. Также здоровому сну не будет способствовать ужин, состоящий из жирных блюд и фастфуда, пишет НСН.

В октябре эндокринолог Наталия Тананакина рассказала, что от продуктов с высоким содержанием углеводов может клонить в сон. По ее словам, употребление углеводов в умеренных количествах может быть полезным для сохранения энергии, однако чрезмерное их употребление может привести к сонливости.