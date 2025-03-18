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Австрийские СМИ назвали телефонный разговор Путина и Трампа «самым важным в мире»

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Фото: РИА Новости/POOL/Александр Казаков
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Австрийская газета Kronen Zeitung назвала состоявшийся во вторник, 18 марта, телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, самым важным в мире.

«Этот телефонный разговор считается самым важным в мире», — сказано в публикации на сайте.

По данным газеты, мировое значение этого диалога объясняется во многом тем, что лидеры обсуждали возможное прекращение украинского конфликта.

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Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся этим вечером.

В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине. Путин и Трамп договорились о создании российской и американской экспертных групп для урегулирования конфликта в двустороннем режиме. Также президент РФ сообщил, что 19 марта Москва и Киев осуществят обмен пленными 175 на 175 человек.

Кроме того, Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и сразу дал российским военным соответствующую команду. Стороны обсудили и широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие, в том числе возможность сотрудничества в экономике и энергетике.

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