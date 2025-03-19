Шифр всевластия: власти поспорили из-за универсального QR и конкуренции

Минюст и ФАС не поддержали проект положительного отзыва правительства о внедрении универсального QR-кода. В ведомствах считают, что его нужно дополнить нормами, которые обеспечат конкурентные условия для всех участников рынка. Позиции Минюста и ФАС, а также проект отзыва правительства, подготовленный Минфином, есть в распоряжении «Известий». Правда, там редакции сообщили, что документ еще дорабатывается. Сейчас законопроект предполагает, что на кассах будет устанавливаться только платежное решение от НСПК, тогда как рынок готов предложить и собственный механизм. Банку России придется искать компромиссы, иначе запуск цифрового рубля рискует затянуться. Какие альтернативы универсальному QR-коду существуют — в материале «Известий».

Власти не одобрили законопроект о цифровом рубле

Власти не могут договориться насчет инициативы о запуске универсального QR-кода от НСПК, который предлагается сделать обязательным для всех торговых точек, выяснили «Известия». Минюст и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) раскритиковали подготовленный Минфином отзыв правительства к законопроекту о цифровом рубле и универсальном QR, положения которого и вызвали споры. Там уверены, что такое решение создаст неравные условия для участников платежного рынка.

Ранее Центробанк предложил законодательно закрепить норму об оплате покупок с помощью универсального QR-кода от Национальной системы платежных карт (НСПК на 100% принадлежит Банку России) — об этом заявляла глава регулятора Эльвира Набиуллина еще осенью 2024-го. В таком случае на кассе в магазине будет установлен только один код, который будет работать на единой инфраструктуре. Это нужно, чтобы люди не путались при оплате.

Правительство в проекте своего отзыва на законопроект обращает внимания на многообразие платежных сервисов в РФ, следует из документа (есть у «Известий», его подготовил Минфин). Поэтому предлагается внедрить систему переадресовки с универсального QR-кода на платформы разных участников рынка — такую систему назвали платежным роумингом.

Эта позиция мягче подхода ЦБ, который предполагает работу универсального QR-кода только на базе НСПК. Однако даже в таком виде проект отзыва правительства получил критику со стороны ведомств.

Минюст не поддержал проект отзыва, поскольку в нем не говорится о возможности предоставления QR-кода разными организациями, следует из ответного письма ведомства (также есть у «Известий»). Это нужно для поддержания конкуренции.

Кроме того, Минюст подчеркнул, что регулирование цифрового рубля должно разрабатываться именно правительством, а не ЦБ, поскольку оно связано с вопросами цифровизации и антимонопольных мер.

ФАС также не поддержала проект отзыва правительства на законопроект о цифровом рубле (ее комментарий также есть у «Известий»). Служба обратила внимание, что документ не учитывает ее прошлые замечания по инициативе — например, не закреплено положение о «недискриминационном доступе к платежным средствам». Также законопроект не учел требование о бесплатном подключении универсального QR-кода со стороны НСПК.

Проект отзыва правительства сейчас находится на доработке, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минфина (который готовил документ). Редакция также направила запросы в Минюст и ФАС.

Законопроект об универсальном QR-коде уже успел получить негативный отзыв комитета Госдумы по защите конкуренции. Депутатов смутило то, что НСПК получает исключительные права по созданию универсального QR-кода. При этом Конституция РФ «не допускает экономической деятельности, направленной на монополизацию и недобросовестную конкуренцию», отмечается в документе.

Такой подход, по мнению членов комитета, закроет рынок для других игроков, чем навредит отрасли и ее развитию, например, в части создания новых платежных сервисов. Люди же лишатся возможности выбирать выгодные для себя продукты, уверены в комитете.

Почему ЦБ настаивает на едином QR-коде

В пресс-службе НСПК «Известиям» заявили, что инициатива ЦБ позволит сохранить баланс на платежном рынке и обеспечить всем равные условия.

— Универсальный QR-код должен основываться на решении НСПК, — подчеркнули и в пресс-службе Центробанка.

Помимо того, инициативу полностью поддерживает ВТБ и приобретенный им Почта Банк, сообщили «Известиям» в пресс-службах этих организаций.

Действия ЦБ неоднозначны: универсальный QR выгоден продавцам, но невыгоден банкам, от которых в конечном счете зависит развитие платежного рынка, отметил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Монополизация может замедлить распространение этого вида платежей — потребителю будет проще переключиться на любой другой способ оплаты покупок и сохранить участие в банковских программах лояльности.

Сама по себе позиция регулятора, заключающаяся в том, что код должна создать только НСПК, изначально была похожа на своего рода «рыночный ультиматум», отметил в беседе с «Известиями» независимый эксперт, экономист Андрей Бархота. Поэтому неслучайно крупнейшие банки в сентябре 2024-го сформировали объединение для создания альтернативного универсального QR-кода — в него вошли Сбербанк, Альфа-банк и Т-Банк. Членство в объединении открытое и равное для всех участников.

Объединение намерено создать единый QR-код на базе уже существующей технологии Multi QR — это более оптимальный путь для такого сервиса. Банкам не придется формировать под него новую инфраструктуру. Такое решение не означает отказа от той или иной платформы: продукты НСПК и банков могут работать параллельно. Правильнее допустить сосуществование двух QR-кодов, считает Андрей Бархота.

Однако сообщество отдельных игроков рынка не может гарантировать всем банкам вне зависимости от их размера равные условия по единым тарифам, говорили ранее «Известиям» в пресс-службе регулятора. С тех пор позиция Банка России не изменилась.

— Когда мы говорим о конкуренции, мы подразумеваем единое конкурентное поле — равные условия и правила игры — для всех участников рынка, вне зависимости от их размера, — заявили редакции в ЦБ. — Решение НСПК — это QR-код универсальной инфраструктуры, а не узкого круга банков. Это как раз та равная и доступная «площадка», которая дает возможность абсолютно всем банкам предоставлять услуги своим клиентам и конкурировать уже на уровне продуктов и сервисов.

Важно, что универсальный QR-код на базе НСПК обеспечивает сохранение всех действующих бизнес-моделей банков и их тарифов, подчеркнули в регуляторе. Это сокращает дополнительные издержки участников на интеграции. Кроме того, услуги представления универсального QR банкам НСПК будет оказывать бесплатно​.

Примут ли законопроект об универсальном QR-коде

— Получается, что ЦБ лоббирует законопроект об универсальном QR-коде, тогда как все остальные стороны осознают, что такое решение имеет серьезную угрозу для конкурентного состояния рынка платежей, — подчеркнул экономист Андрей Бархота.

Универсальный QR-код от НСПК, защищенный от рыночной конкуренции административными мерами, приведет к монополизации этого сегмента платежей, уверен управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов. При этом развитие таких расчетов заморозится, а инвестиции крупнейших банков в собственные платежные решения могут просто обесцениться, добавил Андрей Бархота. Кроме того, участники платежного рынка рискуют потерять и заметную часть комиссионных доходов, согласен зампред правления банка «Финам» Александр Непорожний. По его словам, это приведет к корректировке стоимости акций банков из числа публичных компаний.

ЦБ, по сути, планирует выйти на платежный рынок и начать частично оказывать банковские и финтех-услуги, потеснив коммерческие банки, пояснила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Лидеры рынка недовольны таким раскладом, поскольку это нанесет удар по их положению и платежным сервисам, в развитие которых они вложили огромные деньги.

— Если ЦБ РФ возьмет на себя функцию по разработке новых платежных технологий, на рынке может сформироваться застой, — заключила Наталья Мильчакова.

Частные компании зачастую распределяют ресурсы оперативнее и эффективнее, чем государственные структуры, заключил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Российский платежный рынок — один из самых передовых и технологически развитых в мире, поэтому сдерживать его развитие административными мерами будет неверным.

Скорее всего, Банку России придется искать компромисс с правительством, подчеркнул Андрей Бархота. Лоббистский ресурс регулятора ослаб после ухода в конце 2024-го года куратора НСПК — бывшего первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой. Ей удавалось отстаивать концепцию платежных решений и в банковском сообществе, и в государственных кругах.

В любом случае, без положительных отзывов со стороны профильных ведомств инициативу не смогут окончательно утвердить, заключил Андрей Бархота. Запуск цифрового рубля и так отложили на неопределенный срок, хотя изначально он планировался уже в июле 2025-го. Если властям не удастся договориться насчет универсального QR-кода, старт проекта может затянуться еще сильнее.